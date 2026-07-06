73.098 شهيدا في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

وبينت المصادر أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 5 شهداء بينهم 3 جدد، و7 إصابات.
وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 1,072 شهيدا، والإصابات إلى 3,463، فيما جرى انتشال 799 جثمانا.
وبينت المصادر الطبية أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.
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