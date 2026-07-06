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73.098 شهيدا في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

غزة
غزة
 
الإثنين، 06-07-2026 12:08 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,098 شهيدا، و173,571 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول2023.اضافة اعلان


وبينت المصادر أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 5 شهداء بينهم 3 جدد، و7 إصابات.

وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 1,072 شهيدا، والإصابات إلى 3,463، فيما جرى انتشال 799 جثمانا.

وبينت المصادر الطبية أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.
 
 


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