73,317 شهيدا و173,961 مصابا في قطاع غزة منذ بدء العدوان

الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,317 شهيدا، و173,961 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول 2023، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في غزة.

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