73,317 شهيدا و173,961 مصابا في قطاع غزة منذ بدء العدوان

وأضافت "صحة غزة" أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 6 شهداء، بينهم شهيدان متأثران بجروحهما، إضافة إلى 37 إصابة.
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