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73,317 شهيدا و173,961 مصابا في قطاع غزة منذ بدء العدوان

"صحة غزة": 70% من مركبات النقل والإسعاف خرجت عن الخدمة
غزة
 
السبت، 25-07-2026 02:11 م

الوكيل الإخباري-   ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,317 شهيدا، و173,961 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول 2023، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في غزة.

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وأضافت "صحة غزة" أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 6 شهداء، بينهم شهيدان متأثران بجروحهما، إضافة إلى 37 إصابة.

 
 


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