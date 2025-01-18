735 أسيرا سيتم اطلاق سراحهم من معتقلات الاحتلال ضمن المرحلة الأولى (أسماء)

وأصدرت الوزارة القائمة بعد ساعات فقط من موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي بكامل هيئته على اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بموجبه سيجري إطلاق سراح العشرات من الرهائن الإسرائيليين في مقابل إطلاق إسرائيل سراح مئات الأسرى الفلسطينيين.
وذكرت وزارة العدل الإسرائيلية أن الأسرى الفلسطينيين لن يُجري إطلاق سراحهم قبل الساعة الرابعة من مساء الأحد ، وهو اليوم الذي من المقرر أن تبدأ فيه عملية التبادل.
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