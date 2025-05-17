74 شهيدا بغارات للاحتلال على القطاع منذ فجر اليوم

07:47 م

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الوكيل الإخباري- ذكرت مصادر طبية للجزيرة أن 74 فلسطينيا استشهدوا في غارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم 34 منهم بمدينة غزة وشمالي القطاع. اضافة اعلان

