741 شهيدا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

وأوضحت الصحة في بيان نقلته وكالة الانباء الفلسطينية، أن من بين الشهداء 163 طفلا، إضافة إلى تسجيل أكثر من 6250 مصاب في الفترة ذاتها.
فيما خلّف العدوان على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي، 41,788 شهيدا، أغلبهم من الأطفال والنساء، و96,794 مصابا، كما لا تزال فرق الإنقاذ تواجه صعوبات جمة في الوصول إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام أو في الطرقات.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,825 والاصابات إلى 96,910 منذ بدء العدوان
-
5 شهداء وجرحى في قصف الاحتلال بيت حانون شمال قطاع غزة
-
صحفيو غزة في مرمى الإبادة الجماعية .. إسرائيل تقتل الشاهد لطمس المشهود
-
استشهاد شاب برصاص الاحتلال أثناء اعتقاله في وادي الفارعة جنوب طوباس
-
طلاب "كولومبيا" يشرعون بقراءة أسماء 2360 شهيدا تكريما لشهداء قطاع غزة
-
قوات الاحتلال تعتقل شابا من برقة وتفتش منازل في نابلس
-
قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس من حاجز الطور
-
البيت الأبيض: الذكرى الأولى لـ 7 أكتوبر ستكون يوما أليما