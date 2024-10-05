 
السبت 2024-10-05 11:20 ص
 

741 شهيدا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

ارشيفية
ارشيفية
السبت، 05-10-2024 08:36 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس، برصاص الاحتلال ومستعمريه إلى 741 شهيدا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

اضافة اعلان


وأوضحت الصحة في بيان نقلته وكالة الانباء الفلسطينية، أن من بين الشهداء 163 طفلا، إضافة إلى تسجيل أكثر من 6250 مصاب في الفترة ذاتها.


فيما خلّف العدوان على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي، 41,788 شهيدا، أغلبهم من الأطفال والنساء، و96,794 مصابا، كما لا تزال فرق الإنقاذ تواجه صعوبات جمة في الوصول إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام أو في الطرقات.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية هل يقبل وزير العمل على رفع لائق للحد الأدنى للأجور ؟

تعبيرية

أخبار محلية منح دراسية للأردنيين مقدمة من جامعة عراقية في برنامج البكالوريوس

دخان يتصاعد من موقع لإحدى الضربات الأميركية على اليمن

عربي ودولي الحوثيون: 18 غارة أميركية بريطانية على اليمن

الممثل الفرنسي ميشال بلان

فن ومشاهير وفاة الممثل الفرنسي ميشال بلان

حرائق يتسبب بها حزب الله في مستوطنات الشمال الفلسطيني المحتل

عربي ودولي حزب الله: خسائر للاحتلال باستهدافنا دبابة ميركافا إسرائيلية

من المصدر

أسواق ومال الذهب يتراجع

تعبيرية

المرأة والجمال خطوات مهمة لمكافحة التجاعيد حول العين

البقاء لله

أخبار محلية وفاة الدكتورة الجامعية ماجدة عبيدات



 


الأكثر مشاهدة