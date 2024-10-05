741 شهيدا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس، برصاص الاحتلال ومستعمريه إلى 741 شهيدا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

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وأوضحت الصحة في بيان نقلته وكالة الانباء الفلسطينية، أن من بين الشهداء 163 طفلا، إضافة إلى تسجيل أكثر من 6250 مصاب في الفترة ذاتها.