75 ألف مصلٍ يؤدون الجمعة الأخيرة من رمضان في الأقصى المبارك

وقالت دائرة الأوقاف في القدس، في بيان، إن نحو 75 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك.
وواصلت قوات الاحتلال، فرض قيود مشددة على دخول المصلين القادمين من مدن الضفة إلى القدس المحتلة، لأداء الصلاة.
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