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75 ألف مصلٍ يؤدون الجمعة الأخيرة من رمضان في الأقصى المبارك

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جانب من أداء الصلاة
 
الجمعة، 28-03-2025 03:05 م

الوكيل الإخباري- أدى 75 ألفًا صلاة الجمعة الأخيرة، من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف، في مدينة القدس المحتلة، وسط الإجراءات العسكرية الإسرائيلية المشددة.

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وقالت دائرة الأوقاف في القدس، في بيان، إن نحو 75 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك.


وواصلت قوات الاحتلال، فرض قيود مشددة على دخول المصلين القادمين من مدن الضفة إلى القدس المحتلة، لأداء الصلاة.


بترا

 
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