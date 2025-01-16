77 شهيدا بينهم 21 طفلا في غزة منذ مساء أمس

الوكيل الإخباري- وصلت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ لحظة إعلان اتفاق وقف إطلاق النار إلى 77 شهيدا، بينهم 21 طفلا، و25 سيدة.

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حيث استشهد مواطنان، وجرح آخرون، في استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة عصر اليوم الخميس، كما أصيب مواطن بنيران طائرة مسيرة إسرائيلية، في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.