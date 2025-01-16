77 شهيدا بينهم 21 طفلا في غزة منذ مساء أمس

حيث استشهد مواطنان، وجرح آخرون، في استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة عصر اليوم الخميس، كما أصيب مواطن بنيران طائرة مسيرة إسرائيلية، في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.
واستشهد في خان يونس جنوب القطاع 7 مواطنين، وفي محافظة الوسطى 4، فيما بلغ عدد الجرحى 250 خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال على القطاع، بالتزامن مع الإعلان عن وقف إطلاق النار، والذي سيدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل.
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