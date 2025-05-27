79 شهيدا في قطاع غزة خلال يوم

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في غزة، إنه وصل مستشفيات قطاع غزة 79 شهيدا و163 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى انه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول اليهم.