792 شهيدا منذ استئناف العدوان على غزة

وأفادت مصادر طبية، بأن من بين الحصيلة 792 شهيدا، و1,663 مصابا منذ استئناف العدوان وخرق الهدنة في 18 آذار/ مارس.
وقالت المصادر، إن 62 شهيدا ارتقوا، و296 مصابا ️وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم، بسبب قلة الإمكانيات.
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