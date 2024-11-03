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8 شهداء إثر قصف إسرائيلي شرقي خانيونس

غزة
غزة
الأحد، 03-11-2024 05:43 م

الوكيل الإخباري-   استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء يوم الأحد، إثر قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

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وأفاد مراسل وكالة "صفا"، باستشهاد 8 مواطنين بينهم 4 أطفال في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين شرقي مدينة خانيونس.

 
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