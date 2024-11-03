8 شهداء إثر قصف إسرائيلي شرقي خانيونس

الوكيل الإخباري- استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء يوم الأحد، إثر قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

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