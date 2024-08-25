8 شهداء بقصف للاحتلال وسط غزة

وانتشلت طواقم الإسعاف جثمان شهيد من منطقة أبو عريف في دير البلح، وسط قطاع غزة.
واستشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم جراء قصف الاحتلال الذي استهدف منطقة الحكر بدير البلح، جنوب القطاع.
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