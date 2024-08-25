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8 شهداء بقصف للاحتلال وسط غزة

العدوان على غزة خلف الاف الشهداء
العدوان على غزة خلف الاف الشهداء
الأحد، 25-08-2024 10:38 ص

الوكيل الإخباري-   استشهد فلسطيني، صباح اليوم، في قصف مدفعيّ إسرائيلي استهدف فلسطينيين في مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

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وانتشلت طواقم الإسعاف جثمان شهيد من منطقة أبو عريف في دير البلح، وسط قطاع غزة.


واستشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم جراء قصف الاحتلال الذي استهدف منطقة الحكر بدير البلح، جنوب القطاع.


بترا

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