8 شهداء بقصف للاحتلال وسط غزة

الوكيل الإخباري- استشهد فلسطيني، صباح اليوم، في قصف مدفعيّ إسرائيلي استهدف فلسطينيين في مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

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وانتشلت طواقم الإسعاف جثمان شهيد من منطقة أبو عريف في دير البلح، وسط قطاع غزة.



واستشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم جراء قصف الاحتلال الذي استهدف منطقة الحكر بدير البلح، جنوب القطاع.