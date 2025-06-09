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8 شهداء جراء إطلاق الاحتلال النار على المنتظرين للمساعدات غربي رفح

غزة
غزة
 
الإثنين، 09-06-2025 10:31 ص

الوكيل الإخباري-   استشهد، الاثنين، 8 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في رفح جنوبي قطاع غزة المحاصر.

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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، بارتقاء ثمانية فلسطينيين في صفوف الجوعى، من جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على الفلسطينيين المنتظرين للمساعدات الغذائية غربي رفح.

 
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