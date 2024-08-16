8 شهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق في قطاع غزة

واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون؛ نتيجة قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا خلف مقبرة النصيرات وسط قطاع غزة.
كما استشهد فلسطيني، وأصيب آخرون بقصف طائرة مسيرة إسرائيلية مجموعة مواطنين قرب برج الطباع، في منطقة السرايا وسط مدينة غزة.
وتمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال شهيد وإسعاف مصاب من محيط شارع الشاكوش غربي رفح جنوبي قطاع غزة.
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