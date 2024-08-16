8 شهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق في قطاع غزة

الوكيل الإخباري- استشهد أربعة فلسطينيين بينهم أطفال، وأصيب عدد من المواطنين جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، خيمة للنازحين غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.



واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون؛ نتيجة قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا خلف مقبرة النصيرات وسط قطاع غزة.



كما استشهد فلسطيني، وأصيب آخرون بقصف طائرة مسيرة إسرائيلية مجموعة مواطنين قرب برج الطباع، في منطقة السرايا وسط مدينة غزة.