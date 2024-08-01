8 شهداء جراء قصف الاحتلال في غزة

الوكيل الاخباري- استشهد 6 فلسطينيين صباح اليوم الخميس، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي قرب مدخل المغازي، وسط قطاع غزة.
واستشهد فلسطينيان إثر استهداف الاحتلال محيط دوار الكويت، جنوب مدينة غزة.
من جانب آخر وصل 15 أسيراً إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد الإفراج عنهم عبر حاجز كيسوفيم العسكري، شرقي دير البلح وسط قطاع غزة.
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