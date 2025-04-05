8 شهداء في دير البلح وخان يونس

وقالت مصادر طبية إن 6 فلسطينيين استشهدوا في قصف إسرائيلي على منطقة قيزان رشوان جنوب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
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