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8 شهداء في دير البلح وخان يونس

مصر ذكرت واقعة قصف عيادة الأونروا في غزة
غزة
 
السبت، 05-04-2025 05:22 م

الوكيل الإخباري-   استشهد 8 فلسطينيين عصر اليوم السبت، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق في قطاع غزة.

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وقالت مصادر طبية إن 6 فلسطينيين استشهدوا في قصف إسرائيلي على منطقة قيزان رشوان جنوب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

 
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