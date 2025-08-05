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8 شهداء في غزة نتيجة المجاعة خلال 24 ساعة

غزة
غزة
 
الثلاثاء، 05-08-2025 12:50 م

الوكيل الإخباري-    قالت وزارة الصحة في غزة ان مستشفيات قطاع غزة سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 8 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفل و7 بالغين.

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وأكدت الوزارة، في بيان، أن إجمالي ضحايا المجاعة وسوء التغذية وصل إلى 188 شهيدًا، من بينهم 94 طفلًا.

 
 
gnews

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