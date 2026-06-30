8 شهداء في غزة والاحتلال يعلن عن استكمال الاستعدادات لإقامة 3 مستوطنات في القطاع

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الوكيل الإخباري- استُشهد 8 فلسطينيين وأُصيب عشرات آخرون في هجمات للاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين في غزة، في حين أعلن وزير إسرائيلي استكمال الاستعدادات لإقامة 3 مستوطنات في القطاع. اضافة اعلان





وذكرت مصادر في مستشفيات غزة أن الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ صباح اليوم أسفرت عن سقوط 8 شهداء، بينهم طفلتان وأكثر من 40 مصابا.



وأفاد مصدر في مستشفى ناصر بغزة، باستشهاد أم وطفلتها، وإصابة عدد من النازحين في غارة إسرائيلية استهدفت خيامهم في مواصي خان يونس.



وأوضح شهود عيان أن القصف الإسرائيلي خلّف أضرارا وخسائر كبيرة في الخيام وممتلكات النازحين، حيث جاء الهجوم بعد وقت قصير من قصف مسيّرة إسرائيلية خيمة لمصطافين على شاطئ بحر المواصي غرب خان يونس، مما أدى إلى استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 27 آخرين.



وأوضحت مصادر طبية للأناضول أن المصابين الذين تراوحت إصاباتهم بين الطفيفة والمتوسطة، نُقلوا إلى مجمع ناصر ومستشفيي الكويتي والمواصي الميدانيين في خان يونس.



وفي وقت سابق، استُشهد فلسطيني وأُصيبت طفلة، جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على تجمع لمدنيين قرب دوار بني سهيلا شرقي خان يونس.



وصباحا استُشهد 3 فلسطينيين بينهم طفل وأُصيب آخرون، في قصف من طائرة مسيّرة استهدف تجمعا لمدنيين في شارع البركة بمدينة دير البلح وسط القطاع.



أما في شمال القطاع، فقد أُصيب شاب وسيدة بجروح متوسطة جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة السلاطين في بلدة بيت لاهيا، وفق مصدر طبي.



في غضون ذلك، نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي منشآت ومباني شمال شرقي مدينة خان يونس، فيما أفاد فلسطينيون بسماع دوي انفجارات كبيرة ناجمة عن عمليات النسف.



كما كشف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش استكمال ما سماه الاستعدادات لإقامة 3 مستوطنات في قطاع غزة، بانتظار موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، داعيا إلى استكمال احتلال القطاع.







