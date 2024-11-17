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8 شهداء في قصف الاحتلال على مخيم البريج وسط قطاع غزة

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 17-11-2024 07:27 ص

الوكيل الإخباري-    استشهد 8 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

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وقال مراسل "وفا" إن مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني نقلوا 7 شهداء بينهم طفل وعدد من المصابين جراء قصف صاروخي استهدف منزلًا لعائلة عقل بمخيم البريج وسط قطاع غزة إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات ومستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع.


وأضاف أن فلسطينية استشهدت وأصيب 9 آخرون جراء استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة المقادمة في مخيم البريج، ونقلوا إلى مستشفى العودة.


كما قصفت مدفعية قوات الاحتلال الإسرائيلي المناطق الشمالية الغربية من مدينة غزة.

 

 
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