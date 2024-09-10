8 شهداء في قصف الاحتلال لشرق غزة ومدينة رفح

وأفادت مصادر لـ "وفا" بأن قصف الاحتلال استهدف فلسطينيين عند عربة لبيع الفلافل في شارع الحكيمة قرب ساحة الشوا شرق غزة.
كما استشهد 3 فلسطينيين، جراء قصف الاحتلال لمجموعة من الفلسطينيين في منطقة المشروع بمدينة رفح.
كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها تجاه شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وكان الاحتلال ارتكب في ساعة مبكرة من فجر اليوم، مجزرة جديدة في قطاع غزة، إذ شن غارة جوية عنيفة استهدفت منطقة خيام النازحين في مواصي خان يونس جنوب غرب القطاع.
ووقعت المجزرة قرب مستشفى البريطاني بمدخل منطقة المواصي، وأسفرت عن استشهاد 40 فلسطينياً وإصابة 60 آخرين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، بينما لا يزال عدد كبير أيضاً من الفلسطينيين في عداد المفقودين.
وقال الدفاع المدني إننا أمام واحدة من أبشع المجازر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأن هناك عائلات كاملة اختفت بين الرمال بفعل الصواريخ الارتجاجية.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40,988 أغلبهم من الأطفال والنساء، وإصابة 94,825 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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