8 شهداء في قصف الاحتلال لمحطة تعبئة مياه في رفح

وأفادت مصادر طبية في مستشفى غزة الأوروبي، بأن 8 شهداء وصلت جثامينهم إلى المستشفى بعد قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في خربة العدس شمال رفح.
وأشار شهود عيان، إلى أن طائرة مسيرة استهدفت مجموعة فلسطينيين أثناء تواجدهم في نقطة لتعبئة المياه في منطقة خربة العدس ما تسبب باستشهاد وإصابة من في المكان.
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