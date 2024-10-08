8 شهداء في قصف الاحتلال لمحطة تعبئة مياه في رفح

الوكيل الإخباري- استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، اليوم الثلاثاء، جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي تجمعا لمواطنين عند محطة لتعبئة المياه شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.



وأفادت مصادر طبية في مستشفى غزة الأوروبي، بأن 8 شهداء وصلت جثامينهم إلى المستشفى بعد قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في خربة العدس شمال رفح.



وأشار شهود عيان، إلى أن طائرة مسيرة استهدفت مجموعة فلسطينيين أثناء تواجدهم في نقطة لتعبئة المياه في منطقة خربة العدس ما تسبب باستشهاد وإصابة من في المكان.





اضافة اعلان