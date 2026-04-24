8 شهداء في قصف للاحتلال الإسرائيلي شمال غزة وجنوبها

الوكيل الإخباري- استشهد 8 فلسطينيين، مساء الجمعة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة وجنوبها.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن مدفعية الاحتلال قصفت منزلا قرب مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد 3 فلسطينيين.