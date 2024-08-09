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8 شهداء معظمهم من الأطفال في دير البلح وغزة

جانب من غارات الاحتلال على غزة
غزة




 

الجمعة، 09-08-2024 11:53 م

الوكيل الإخباري-    أستشهد أربعة فلسطينيين، بينهم ثلاثة أطفال مساء اليوم الجمعة، إثر قصف الاحتلال شقة سكنية قرب شركة الكهرباء في محيط مفترق السامر وسط مدينة غزة


كما استشهد أربعة فلسطينيين، بينهم ثلاثة أطفال بقصف الاحتلال منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة.

gnews

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