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8 شهداء وأكثر من 50 مصاب نتيجة سلسلة غارات إسرائيلية على غزة

غزة
غزة
 
الثلاثاء، 18-03-2025 04:01 ص

الوكيل الإخباري-   أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 8 فلسطينيين على الأقل وأكثر من 50 مصاب نتيجة سلسلة الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة.

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 وكان قد أفاد موقع أكسيوس الأميركي نقلا عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل استأنفت عملياتها العسكرية ضد حركة حماس في غزة.

 
 
gnews

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