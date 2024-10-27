8 شهداء وجرحى في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ

وأفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد ثمانية فلسطينيين بينهم الصحفي سائد رضوان، وإصابة آخرين، في قصف طائرات الاحتلال مدرسة "أسماء"، التي تؤوي نازحين في المخيم.
يذكر أن الاحتلال تعمد مرتين قصف المدرسة المذكورة، كانت آخرهما في التاسع عشر من الشهر الجاري، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات.
وفا
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