 
الأحد 2024-10-27 03:56 م
 

8 شهداء وجرحى في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ

جانب من آثار القصف
جانب من آثار القصف
الأحد، 27-10-2024 03:41 م
الوكيل الإخباري-  استُشهد ثمانية فلسطينيين ، بينهم أطفال ونساء، وصحفي، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، ظهر اليوم الأحد، في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.اضافة اعلان


وأفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد ثمانية فلسطينيين بينهم الصحفي سائد رضوان، وإصابة آخرين، في قصف طائرات الاحتلال مدرسة "أسماء"، التي تؤوي نازحين في المخيم.

يذكر أن الاحتلال تعمد مرتين قصف المدرسة المذكورة، كانت آخرهما في التاسع عشر من الشهر الجاري، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات.

وفا
 
gnews

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