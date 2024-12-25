 
الأربعاء 2024-12-25 01:15 م
 

8 شهداء ودمار واسع في البنية التحتية في مخيم طولكرم

قوات الاحتلال في مخيم طولكرم
قوات الاحتلال في مخيم طولكرم
الأربعاء، 25-12-2024 12:09 م
الوكيل الإخباري-   تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على مخيم طولكرم لليوم الثاني على التوالي والذي أدى إلى استشهاد 8 فلسطينيين يوم أمس، وألحق دمارا واسعا في البنية التحتية وممتلكات الفلسطينيين .اضافة اعلان


وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" فإن جرافات الاحتلال تجرّف الشوارع في حارات المخيم وأزقته، وتخرب بشكل متعمد كل ما يقع في طريقها من جدران وأسوار منازل ومحلات تجارية ومركبات، ما تسبب في انقطاع المياه والكهرباء بعد تدمير شبكاتهما، وإحداث تشويش في شبكات الإنترنت والاتصالات.

كما أحرقت منزل المعتقل مصعب عبد ربه في حارة الشهداء بعد عمليات التفجير التي تنفذها داخل الحي، وإحراقها للشوادر التي تغطي شوارعه.

وأضافت أن قوات الاحتلال دفعت بمزيد من آلياتها إلى المخيم الذي فرضت عليه حصارا مشددا، وسط سماع أصوات انفجارات وإطلاق الأعيرة النارية بين الفينة والأخرى، تزامنا مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض جدا.

ومنعت قوات الاحتلال الفلسطينيين من الخروج للتزود باحتياجاتهم اليومية خاصة الأطفال والمرضى، ما دفعهم إلى إطلاق مناشدات لمساعدتهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المخيم، في الوقت الذي تمنع طواقم إسعاف الهلال الأحمر من دخول المخيم.

وفا
 
gnews

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