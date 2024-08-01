8 شهداء ومصابون في قصف للاحتلال قرب مخيم المغازي

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 8 مواطنين وإصابة آخرين بجروح مختلفة بعد قصف طيران الاحتلال الاسرائيلي مركبة مدنية قرب مدخل مخيم المغازي.
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