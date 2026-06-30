8 شهداء و26 إصابة في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية

12:04 م

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 شهداء جدد و26 إصابة. اضافة اعلان





وأضافت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.



وبحسب الوزارة فإنه منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء 1,053 بينما الإصابات 3,406 فيما إجمالي حالات الانتشال بلغ 786.



وبخصوص الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 قالت الوزارة إن العدد التراكمي للشهداء بلغ 73,066 بينما الإصابات 173,514.





