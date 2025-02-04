8 مصابين في إطلاق نار على معسكر للجيش الإسرائيلي شرق جنين

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن مسلحا فلسطينيا وصل إلى حاجز تياسير وأطلق النار باتجاه الموجودين عند الحاجز.
وأضافت هيئة البث أن جنودا وقوة إضافية وصلت إلى مكان إطلاق النار وقتلت المسلح بعد الاشتباك معه.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش أرسل قوات كبيرة إلى المنطقة والتي تشهد عملية عسكرية إسرائيلية ضد المقاومة الفلسطينية.
ومنذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية بمدينة جنين ومخيمها، قبل أن يوسع عدوانه ليشمل مدينة طولكرم (شمال)، والتي أدت إلى استشهاد نحو 30 فلسطينيا.
الجزيرة
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