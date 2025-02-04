 
الثلاثاء 2025-02-04 09:30 ص
 

8 مصابين في إطلاق نار على معسكر للجيش الإسرائيلي شرق جنين

الجيش الإسرائيلي أعلن عن عملية عسكرية بجنين منذ الأسبوع الماضي
الجيش الإسرائيلي أعلن عن عملية عسكرية بجنين منذ الأسبوع الماضي
الثلاثاء، 04-02-2025 08:28 ص
الوكيل الإخباري-   أطلق مسلح النار على معسكر للجيش الإسرائيلي في بلدة تياسير شرقي جنين بالضفة الغربية، ما أوقع 8 مصابين، بينهم اثنين بحالة حرجة جدا.اضافة اعلان


وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن مسلحا فلسطينيا وصل إلى حاجز تياسير وأطلق النار باتجاه الموجودين عند الحاجز.

وأضافت هيئة البث أن جنودا وقوة إضافية وصلت إلى مكان إطلاق النار وقتلت المسلح بعد الاشتباك معه.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش أرسل قوات كبيرة إلى المنطقة والتي تشهد عملية عسكرية إسرائيلية ضد المقاومة الفلسطينية.

ومنذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية بمدينة جنين ومخيمها، قبل أن يوسع عدوانه ليشمل مدينة طولكرم (شمال)، والتي أدت إلى استشهاد نحو 30 فلسطينيا.

الجزيرة
 
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