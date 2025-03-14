 
الجمعة 2025-03-14 05:40 م
 




            

        








    

        

        

            80 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الثانية من رمضان في "الأقصى"
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                ارشيفية
            
                

                    ارشيفية
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الجمعة، 14-03-2025
    
    
        02:49 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                 أدى أكثر من 80 ألف مصل، صلاة ظهر اليوم الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، وسط إجراءات مشددة فرضتها قوات الاحتلال على مداخل وأبواب الأقصى والقدس القديمة.اضافة اعلان


وأفاد بيان لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن نحو 80 ألف مصل أدوا الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

ورغم القيود والتضييقيات، توافد المصلون من مختلف المناطق خاصة من أراضي الـ48 ومدينة القدس المحتلة، فيما لم تسمح قوات الاحتلال إلا لأعداد قليلة من محافظات الضفة الغربية من دخول القدس المحتلة.

وشهدت باحات المسجد الأقصى تواجدا مكثفا لقوات الاحتلال الإسرائيلية وشرطتها، التي شددت إجراءاتها على أبواب المسجد، ومنعت دخول أعداد كبيرة من الشبان في محاولة للحد من عدد المصلين.

يشار إلى أن المسجد الأقصى يشهد توافد أعداد كبيرة من المصلين، خاصة في أيام الجمعة وشهر رمضان، رغم التصعيد الإسرائيلي ومحاولات التضييق على وصول المصلين إليه.

بترا

                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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