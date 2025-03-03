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80 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

مصلون يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك
مصلون يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك
الإثنين، 03-03-2025 09:32 م
الوكيل الإخباري-   أدى 80 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح في اليوم الثالث من شهر رمضان، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، فيما اقتحمت قوات الاحتلال باحات المسجد واعتقلت 3 مصلين من داخله لم تعرف هوياتهم بعد.اضافة اعلان


وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن "أكثر من 80 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى"، غالبيتهم من أبناء المدينة المقدسة ومن داخل أراضي عام 1948، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال على الوصول إلى المسجد الأقصى، إذ تحرم آلاف الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة فيه.

وكانت شرطة الاحتلال قد نشرت قوات إضافية في مدينة القدس المحتلة ومحيط المسجد الأقصى تزامنا مع حلول شهر رمضان، لإعاقة وتقييد وصول المصلين للأقصى.
 
gnews

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