80 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

الوكيل الإخباري- أدى 80 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح في اليوم الرابع من شهر رمضان الفضيل، في رحاب المسجد الأقصى المبارك. اضافة اعلان





وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن "أكثر من 80 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى"، غالبيتهم من أبناء المدينة المقدسة ومن داخل أراضي عام 1948، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال على الوصول إلى المسجد الأقصى، إذ تحرم آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة فيه.