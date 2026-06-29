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817 طناً من المساعدات تصل غزة عبر قوافل إماراتية متواصلة لمواجهة الأزمة الإنسانية بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية

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جانب من المساعدات الإنسانية
 
الإثنين، 29-06-2026 09:41 م

الوكيل الإخباري- تواصل دولة الإمارات، مساندة الأشقاء في قطاع غزة لمواجهة الظروف الإنسانية الصعبة، حيث شهد هذا الأسبوع دخول 5 قوافل إنسانية جديدة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"،وشملت هذه المساعدات 68 شاحنة محملة بـ 817 طناً من المواد الإغاثية والطرود الغذائية ومستلزمات الإيواء، بهدف التخفيف من حدة الأزمة وتوفير الاحتياجات الضرورية للسكان.

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يكثف فريق المساعدات الإنسانية الإماراتي في مدينة العريش جهوده لتجهيز  وشحن القوافل عبر المركز اللوجستي المخصص، مستنداً إلى منظومة عمل متكاملة تضمن كفاءة الفرز  وسرعة التحرك، وتأتي هذه الآلية استجابةً للاحتياجات الإنسانية المتزايدة داخل قطاع غزة، وضماناً لاستدامة تدفق الدعم ووصوله إلى مستحقيه بكفاءة عالية.


فيما تجسد هذه القوافل امتداداً للنهج الإنساني الراسخ للإمارات في مساندة الأشقاء الفلسطينيين، حيث تشكّل قوافل الإغاثة المستمرة شريان حياة يهدف إلى تلبية المتطلبات الأساسية، والتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية للغزيين، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة العاجلة للاحتياجات الملحة في القطاع.


وتؤكد عملية "الفارس الشهم 3" التزام الإمارات بمواصلة دعم الفلسطينيين، وتجسيد نهجها الإنساني الراسخ في مد يد العون للمحتاجين، من خلال تقديم مختلف أشكال المساعدات الإنسانية والإغاثية، بما يعكس قيم التضامن والمسؤولية الإنسانية التي تنتهجها الدولة.

 
 


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