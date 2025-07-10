82 شهيدًا في غزة خلال 24 ساعة

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى أن عددًا من الشهداء ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.
-
أخبار متعلقة
-
الأمم المتحدة: إدخال أول شحنة وقود لغزة منذ 130 يوما
-
القسام تعلن قصف تجمع لجنود الاحتلال شمال خان يونس
-
توقف خدمات دفاع مدني غزة
-
مقتل جندي احتياط في عملية جنوب الخليل
-
حماس تنعى منفذ عملية الطعن في رمانة بجنين
-
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى
-
إسرائيل توافق مبدئيًا على "تمويل مشروط" لإعمار غزة
-
النرويج ترفض خطة إسرائيل بنقل سكان قطاع غزة إلى رفح