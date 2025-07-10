الخميس 2025-07-10 08:37 م
 

82 شهيدًا في غزة خلال 24 ساعة

دوي صفارات الإنذار في غلاف غزة
غزة
 
الخميس، 10-07-2025 06:32 م

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن 82 شهيدًا و247 جريحًا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى أن عددًا من الشهداء ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

 
 
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