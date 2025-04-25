84 شهيدًا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 84 شهيدًا و 168 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

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وذكرت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.