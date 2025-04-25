الجمعة 2025-04-25 05:56 م
 

84 شهيدًا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

غزة
غزة
 
الجمعة، 25-04-2025 04:28 م

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 84 شهيدًا و 168 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

اضافة اعلان


وذكرت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.


 

 
gnews

أحدث الأخبار

مديرية الأمن العام

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ

عربي ودولي الاعلام الامريكي: ترامب تحدث هاتفيا مع شي حول الرسوم الجمركية

ارشيفية

فلسطين 15 شهيدا في خان يونس

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يشارك في رفع العلم السوري أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك

عربي ودولي رفع العلم السوري أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك

انتخاب نقابة الصحفيين

أخبار محلية تمديد عملية الاقتراع في انتخابات نقابة الصحفيين للساعة 6 مساء

الاحتلال

فلسطين شهيد برصاص الاحتلال شرق نابلس

غزة

فلسطين 84 شهيدًا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

الأسهم الصينية واليابانية

أسواق ومال الأسهم الصينية واليابانية تواصل المكاسب



 
 





الأكثر مشاهدة