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84 شهيدا و158 جريحا في غزة خلال يوم

غزة
غزة
الأحد، 20-10-2024 03:41 م

الوكيل الإخباري-    قالت وزارة الصحة بقطاع غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 7 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 84 شهيدا و 158جريحا.

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وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر، أن عدد الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وبينت أن ضحايا مجزرة الاحتلال في مشروع بيت لاهيا بمحافظة شمال غزة منذ ليلة أمس وفجر اليوم الأحد، بلغ 87 شهيدا ومفقودا تحت الأنقاض، وأكثر من 40 جريحا بينهم حالات حرجة جدا.


وأشارت إلى أن عدد الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول الماضي، ارتفع إلى 42 ألفا و603 شهداء، و99 ألفا و795 جريحا.

 
gnews

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