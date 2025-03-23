849 حاجزاً عسكرياً للاحتلال في الضفة الغربية

وأوضح المكتب في تقرير، اليوم الأحد، أن الاحتلال قام بإنشاء 36 عائقا جديدا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، معظمها تم بعد إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة منتصف كانون الثاني الماضي، ما أدى إلى زيادة في عرقلة وصول الفلسطينيين إلى الخدمات الأساسية وأماكن عملهم.
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