849 حاجزاً عسكرياً للاحتلال في الضفة الغربية

الوكيل الإخباري- أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أوتشا"، أن الاحتلال الإسرائيلي أقام 849 حاجزا في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك 288 بوابة طرق، التي تشكل ثلث هذه العوائق.

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وأوضح المكتب في تقرير، اليوم الأحد، أن الاحتلال قام بإنشاء 36 عائقا جديدا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، معظمها تم بعد إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة منتصف كانون الثاني الماضي، ما أدى إلى زيادة في عرقلة وصول الفلسطينيين إلى الخدمات الأساسية وأماكن عملهم.