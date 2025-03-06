85 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

09:48 م

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الوكيل الإخباري- أدى أكثر من 85 ألف مصل، مساء الخميس، صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة. اضافة اعلان





وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، إن 85 ألف مصل أدوا العشاء والتراويح في اليوم السادس من شهر رمضان المبارك، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال على الوصول إلى المسجد الأقصى، إذ تحرم آلاف الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة فيه.