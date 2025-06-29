الأحد 2025-06-29 06:03 م
 

88 شهيدا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

غزة
غزة
 
الأحد، 29-06-2025 05:03 م

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الصحة في غزة إنه وصل مستشفيات قطاع غزة 88 شهيدا، و365 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

اضافة اعلان


وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، الى أنه مازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

 
gnews

أحدث الأخبار

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الأمن يكشف مصدر المادّة الكحولية التي أودت بحياة 7 أشخاص بالزرقاء

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية "التعليم العالي" تؤكد التزامها بدعم مؤشر النزاهة الوطني وتعزيز الشفافية المؤسسية

وزير الثقافة يزور البريد الأردني

أخبار محلية وزير الثقافة يزور البريد الأردني

مستوطنون ينفذون اقتحامات واعتداءات في الضفة والقدس

فلسطين مستوطنون ينفذون اقتحامات واعتداءات في الضفة والقدس

وزارة النقل

أخبار محلية اختتام ورشة احتساب البصمة الكربونية لقطاع النقل

غزة

فلسطين 88 شهيدا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

المؤسسة العامة للغذاء والدواء

أخبار محلية "الغذاء والدواء": 90 % نسبة الرضا العام عن الخدمات المقدمة

الطفيلة

أخبار محلية "تنفيذي الطفيلة" يناقش الاحتياجات التنموية للمحافظة



 
 





الأكثر مشاهدة