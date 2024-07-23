89 شهيدا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على خان يونس

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697247 الوكيل الاخباري- قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن 89 شخصا استشهدوا جراء قصف إسرائيلي متواصل على مناطق متفرقة بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. اقرأ أيضاً بايدن: انسحبت لتوحيد حزبي وهاريس مؤهلة لقيادة البلاد حزب الله يبث مشاهد جديدة عاد بها "الهدهد" من إسرائيل الجامعة العربية تدين قرار تصنيف "الأونروا" منظمة إرهابية بايدن يوجه خطابا للأمة يشرح فيه سبب انسحابه من السباق الرئاسي تفجير عبوة ناسفة بسيارة ضابط روسي في موسكو مستشفى ناصر بخان يونس: لا نملك المقومات لإسعاف الجرحى ارتفاع عدد الشهداء في خان يونس الى 45 نجا من 10 قنابل.. قصة مقاوم فلسطيني قاتل سرية إسرائيلية 12 ساعة غزة.. استشهاد مدير إدارة الإطفاء بالدفاع المدني بمجزرة خان يونس