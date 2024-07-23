89 شهيدا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على خان يونس

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الوكيل الاخباري- قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن 89 شخصا استشهدوا جراء قصف إسرائيلي متواصل على مناطق متفرقة بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.