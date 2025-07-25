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89 شهيدا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

غزة
غزة
 
الجمعة، 25-07-2025 04:28 م

الوكيل الإخباري-  قالت وزارة الصحة في غزة، إنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 89 شهيدًا، منهم 9 شهداء تم انتشالهم، و467 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية من إعداد التقرير الإحصائي اليومي.اضافة اعلان


وذكرت الوزارة في تقرير عدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 59,676 شهيدًا و143,965 إصابة منذ السابع من تشرين الأول 2023، لافتةً إلى إضافة عدد من الشهداء إلى الإحصائية التراكمية بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين.

 
 
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