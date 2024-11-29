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9 إصابات في كمين استهدف دورية للاحتلال وحافلة قرب مستوطنة بالضفة

مكان العملية الفدائية
مكان العملية الفدائية
الجمعة، 29-11-2024 01:46 م
الوكيل الإخباري-  أفاد الإسعاف الإسرائيلي بإصابة 9 مصابين إسرائيليين في إطلاق نار على حافلة قرب مستوطنة أرئيل بالضفة الغربية، مشيرا إلى أن حالة 3 منهم خطيرة واستشهاد منفذ العملية.اضافة اعلان


وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك جنود جرحى من بين مصابي عملية إطلاق النار قرب مستوطنة أرئيل بالضفة وأن دورية للشرطة تعرضت لإطلاق نار في ذلك الهجوم.

وقد أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي إصابة 5 بإطلاق نار على حافلة قرب أرئيل حالة 2 منهم خطيرة، في حين أفادت منصات فلسطينية باستشهاد المنفذ.

كما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن عملية إطلاق النار في أرئيل هي كمين لاستهداف دورية شرطة وحافلة، فيما قال جيش الاحتلال إن منفذين اشتركا في عملية إطلاق النار باتجاه الحافلة.

وفي حين قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الحافلة التي تعرضت لعملية إطلاق نار قرب مستوطنة أرئيل كانت قادمة من تل أبيب.

كما أوردت يديعوت أحرونوت أن الجيش يطارد مشاركا ثانيا في عملية إطلاق النار قرب مستوطنة أرئيل "بعد استشهاد المنفذ الأول".


 
gnews

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