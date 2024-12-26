9 شهداء إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل شمال مدينة غزة

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن المنزل يقع في شارع مقاط شرق بركة في حي الشيخ رضوان، حيث أدى القصف إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين.
كما أصيب عدد من الفلسطينيين إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية منزل لعائلة اسليم في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، كما فتحت المسيرات الإسرائيلية نيرانها تجاه منازل الفلسطينيين في حي الزيتون.
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