9 شهداء إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل شمال مدينة غزة

11:01 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/714700 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- استشهد 9 فلسطينيين على الأقل بينهم نساء وأطفال، وجرح آخرون، جرّاء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا شمال مدينة غزة. اضافة اعلان





وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن المنزل يقع في شارع مقاط شرق بركة في حي الشيخ رضوان، حيث أدى القصف إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين.



كما أصيب عدد من الفلسطينيين إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية منزل لعائلة اسليم في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، كما فتحت المسيرات الإسرائيلية نيرانها تجاه منازل الفلسطينيين في حي الزيتون.