9 شهداء بينهم 5 أطفال في تواصل قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة

11:44 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/760301 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- استشهد 9 فلسطينيين، بينهم 5 أطفال، وأصيب العشرات بجروح، بعضهم وصفت جروحه بالخطيرة، إثر قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، واستهدافه مدارس وخياما للنازحين، وأحياء سكنية، ومرافق ومنشآت مدنية في قطاع غزة، في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. اضافة اعلان





وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد فلسطيني، وإصابة آخرين، جراء استهداف جيش الاحتلال خيمة تؤوي نازحين، بالقرب من برج فيصل شمال غرب دير البلح وسط قطاع غزة، وتم نقله إلى مستشفى شهداء الأقصى.



كما استشهد 4 فلسطينيين، بينهم أطفال، وجرح العشرات، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي، مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.



وأفادت "وفا" بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة، قصفت خيمة تؤوي نازحين تعود لعائلة العبادلة، في شارع 5 بمواصي خان يونس، مما أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين، بينهم أطفال، مضيفة أن القصف حول أجسادهم إلى "أشلاء متفحمة" كما أدى إلى إصابة 3 آخرين بجروح، بينها حالة خطيرة.



وفي المواصي أيضا، استشهد فلسطيني، وأصيب 3 آخرون بجروح، جراء قصف الاحتلال محيط منطقة العطار غرب خان يونس.



وقالت "وفا" إن الطواقم الطبية والدفاع المدني، تمكنت من انتشال شهيد، و4 إصابات جراء قصف الاحتلال مدرسة أبو حسين بمخيم جباليا شمال القطاع.



وصباح الخميس، أعلنت مصادر طبية عن استشهاد طفلة بنيران قوات الاحتلال في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا شمال القطاع، في حين استشهد فلسطيني جراء إطلاق قنبلة من مسيرة إسرائيلية صوب مجموعة من الفلسطينيين في منطقة الشيخ ناصر بمدينة خان يونس.



وأفادت "وفا" بأن مدفعية الاحتلال استهدفت بعدة قذائف مناطق في شرق مخيم البريج وسط القطاع، بالتزامن مع قصف مكثف على شمال غرب مدينة غزة.



وكان 3 فلسطينيين أصيبوا، جراء إلقاء قوات الاحتلال قنابل على مدرسة خليفة بن زايد في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع، فيما استهدفت طائرات الاحتلال أرضا في محيط فندق المشتل بمنطقة المخابرات شمال غرب مدينة غزة، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المكان.





تم نسخ الرابط





