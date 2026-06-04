9 شهداء جراء القصف الإسرائيلي في غزة

09:26 ص

الوكيل الإخباري- استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون خلال ساعات فجر اليوم الخميس، جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي استهدفت 4 شقق سكنية في عدة مناطق بمدينة غزة. اضافة اعلان





وقالت مصادر فلسطينية إن خمسة مواطنين فلسطينيين استشهدوا جراء قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف شقة سكنية في شارع المخابرات شمال غرب مدينة غزة.



كما استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون من بينهم إصابة خطيرة في استهداف شقة سكنية في عمارة السلام 1 في تل الهوا غربي مدينة غزة.



واستشهد مواطنان فلسطينيان آخران في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في منطقة أبو اسكندر بحي الشيخ شمال مدينة غزة، فيما أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.









