9 شهداء جراء قصف الاحتلال مناطق في قطاع غزة

الوكيل الإخباري- استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة منزلاً في منطقة الحساينة بالنصيرات وسط قطاع غزة.



كما استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون، بينهم طفل يبلغ من العمر 5 شهور، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم جباليا شمالي القطاع.