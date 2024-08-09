9 شهداء جراء قصف الاحتلال مناطق في قطاع غزة

كما استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون، بينهم طفل يبلغ من العمر 5 شهور، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم جباليا شمالي القطاع.
واستشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
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