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9 شهداء جراء قصف الاحتلال مناطق في قطاع غزة

ام تودع طفلها بأحد مجازر الاحتلال في غزة
ام تودع طفلها بأحد مجازر الاحتلال في غزة




 

الجمعة، 09-08-2024 09:34 ص

الوكيل الإخباري-   استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة منزلاً في منطقة الحساينة بالنصيرات وسط قطاع غزة.


كما استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون، بينهم طفل يبلغ من العمر 5 شهور، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم جباليا شمالي القطاع.


واستشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

gnews

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