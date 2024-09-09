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9 شهداء جراء قصف الاحتلال منزلين في النصيرات وجباليا

جانب من القصف على غزة
غزة
الإثنين، 09-09-2024 10:13 م

الوكيل الإخباري-    استشهد 9 فلسطينيين جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلين في قطاع غزة.

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وقالت وسائل اعلام، إن 6 فلسطينيين استشهدوا بينهم طفلتان وسيدة جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا قرب مركز جباليا البلد شمالي قطاع غزة، فيما استشهد ثلاثة فلسطينيين جراء قصف الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع.

 
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