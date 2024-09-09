9 شهداء جراء قصف الاحتلال منزلين في النصيرات وجباليا

وقالت وسائل اعلام، إن 6 فلسطينيين استشهدوا بينهم طفلتان وسيدة جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا قرب مركز جباليا البلد شمالي قطاع غزة، فيما استشهد ثلاثة فلسطينيين جراء قصف الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع.
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