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9 شهداء جراء قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

غزة
غزة
الأحد، 17-11-2024 09:50 م

الوكيل الإخباري-    استشهد 6 مواطنين فلسطينيين مساء اليوم الأحد، جراء استهدف الاحتلال مجموعة من عناصر تأمين المساعدات في منطقة قيزان النجار بخانيونس جنوب قطاع غزة.

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كما استشهد مواطن فلسطيني جراء قصف الاحتلال مواصي غرب رفح جنوب قطاع غزة/ ، فيما جرى انتشال شهيدين من شرقي دير البلح وسط القطاع جراء قصف الاحتلال بالقذائف المدفعية.

 
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