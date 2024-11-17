9 شهداء جراء قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

الوكيل الإخباري- استشهد 6 مواطنين فلسطينيين مساء اليوم الأحد، جراء استهدف الاحتلال مجموعة من عناصر تأمين المساعدات في منطقة قيزان النجار بخانيونس جنوب قطاع غزة.

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