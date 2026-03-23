9 شهداء في قطاع غزة خلال أيام عيد الفطر

وأوضحت أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال أيام عيد الفطر، تسعة شهداء بينهم شهيد متأثرا بإصابته، و30 إصابة.
ولفتت الوزارة إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 687، وإجمالي الإصابات إلى 1,845، فيما جرى انتشال 756 جثمانا.
وأوضحت الوزارة ذاتها أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.
أخبار متعلقة
البرلمان العربي يدين إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية
-
استشهاد 4 فلسطينيين جراء قصف للاحتلال استهدف وسط قطاع غزة
-
مصر تدين اعتداءات وعنف المستوطنين في الضفة الغربية
-
استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال شمال غزة
-
رويترز: مجلس السلام يقدم مقترحا لنزع سلاح حماس
-
إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الخليل
-
سقوط شظايا صاروخ قرب سور البلدة القديمة في القدس
-
الاحتلال الإسرائيلي يمنع أداء صلاة العيد في الحرم الإبراهيمي الشريف