الإثنين 2026-03-23 06:46 م

9 شهداء في قطاع غزة خلال أيام عيد الفطر

ب
أرشيفية
 
الإثنين، 23-03-2026 04:04 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,263 شهيدا، و171,944 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال أيام عيد الفطر، تسعة شهداء بينهم شهيد متأثرا بإصابته، و30 إصابة.


ولفتت الوزارة إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 687، وإجمالي الإصابات إلى 1,845، فيما جرى انتشال 756 جثمانا.


وأوضحت الوزارة ذاتها أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة