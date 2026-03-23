9 شهداء في قطاع غزة خلال أيام عيد الفطر

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,263 شهيدا، و171,944 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال أيام عيد الفطر، تسعة شهداء بينهم شهيد متأثرا بإصابته، و30 إصابة.



ولفتت الوزارة إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 687، وإجمالي الإصابات إلى 1,845، فيما جرى انتشال 756 جثمانا.