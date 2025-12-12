الجمعة 2025-12-12 10:31 ص

9 وفيات وانهيارات واسعة خلال المنخفض في قطاع غزة

فلسطينيون يحتمون في مخيم خيام في مدينة غزة
الجمعة، 12-12-2025 10:07 ص
الوكيل الإخباري-   تسببت العاصفة والمنخفض الجوي العميق اللذان يضربان قطاع غزة خلال أقل من 24 ساعة، بوفاة تسعة أشخاص وإصابة آخرين، إثر انهيارات متتالية وغرق واسع في مناطق عدة من القطاع.اضافة اعلان


وبحسب ما ذكرت "وفا" نقلا عن مصادر قولها إن خمسة أشخاص توفوا وأُصيب آخرون جراء انهيار منزل يؤوي نازحين في منطقة بئر النعجة ببيت لاهيا شمال القطاع.

وأضافت أن اثنين توفيا بعد سقوط حائط كبير على خيام نازحين في حي الرمال غرب مدينة غزة فجر الجمعة، كما توفي مواطن آخر أمس جراء انهيار جدار في مخيم الشاطئ.

كما أصيب طفلان عقب سقوط خيمتهما في "مخيم أبو جبل" بمنطقة العمادي، فيما أدى البرد القارس إلى وفاة رضيعة داخل خيام النازحين في منطقة المواصي بخان يونس أمس.

وأشارت طواقم الدفاع المدني إلى انهيار ما لا يقل عن عشرة منازل خلال الساعات الماضية، كان آخرها منزلين في حي الكرامة وحي الشيخ رضوان، إلى جانب إجلاء سكان منزل عائلة داربيه بعد انهيار مدخله في حي الشيخ رضوان، وإجلاء عائلة المدهون في محيط دوار الكرامة شمالي القطاع.
 
 


