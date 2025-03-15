 
الأحد 2025-03-16 01:12 ص
 




            

        








    

        

        

            90 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                فلسطينيون يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
            
                

                    فلسطينيون يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        السبت، 15-03-2025
    
    
        11:27 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  أدى 90 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح في اليوم الـ15 من شهر رمضان الفضيل، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.اضافة اعلان


وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن "نحو 90 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى"، غالبيتهم من أبناء المدينة المقدسة أو من داخل أراضي عام 1948، حيث تحرم سلطات الاحتلال آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال عرقلت وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة عبر بابي العامود والأسباط، ودققت في هوياتهم، وأوقفت عددا من الشبان ومنعتهم من الدخول إلى المسجد.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                                اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفوار جنوب الخليل وقوات الاحتلال تطلق القنابل الغازية بكثافة.


                            
                    
                    

                        
                            فلسطين
                        
                        
                            مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال جنوب الخليل
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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                                فلسطينيون يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
                            
                    
                    

                        
                            فلسطين
                        
                        
                            90 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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                            عربي ودولي
                        
                        
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